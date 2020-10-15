Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekildi.

Alınan bilgiye göre, fabrika işçilerini taşıyan Mustafa Uncu idaresindeki 63 S 0562 plakalı minibüs, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 10. kilometresinde akaryakıt istasyonuna girmek istediği sırada karşı yönden gelen Halil Sarıyıldız'ın kullandığı 06 LK 006 plakalı otomobille çarpıştı.

Şanlıurfa 'da işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı - Son Dakika

Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı

İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti