İşçi servisiyle tır çarpıştı: 6 yaralı
33 dakika önce
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi servisiyle tırın çarpışması sonucu, 6 kişi yaralandı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:39 Kaynak: AA
'nın Yunusemre
ilçesinde işçi servisiyle tırın çarpışması sonucu, 6 kişi yaralandı.
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