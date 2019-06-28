Son Dakika Haberleri: İşçi servisiyle tır çarpıştı: 6 yaralı
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İşçi servisiyle tır çarpıştı: 6 yaralı

33 dakika önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi servisiyle tırın çarpışması sonucu, 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi servisiyle tırın çarpışması sonucu, 6 kişi yaralandı.
İşçi servisiyle tır çarpıştı: 6 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:39 Kaynak: AA
İşçi, Manisa, Güncel
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