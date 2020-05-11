İşçi taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı - Son Dakika

Kırşehir'de mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi hafif yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Kırşehir karayolu Özbağ Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında K.A. idaresindeki 34 UKC 49 plakalı minibüs, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildi. Kazada, E.A., H.A., Z.A., Z.A., S.A., Z.A., M.A., S.A. ve M.A.,yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR