İşçi taşıyan servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İşçi taşıyan servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4 kişi yaralandı

11.10.2022 03:49

İşçi taşıyan servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4 kişi yaralandı Yaralıyı, sedyeden düştü Bursa'da servis minibüsünün kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 işçi ile kamyonette bulunan baba ve oğlu yaralandı.

İşçi taşıyan servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Yaralıyı, sedyeden düştü

BURSA - Bursa'da servis minibüsünün kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 işçi ile kamyonette bulunan baba ve oğlu yaralandı. Kazazedeye müdahale eden sağlık görevlileri ise bir yaralıyı sedyeden düşürdü. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, 23.00'da Merkez Yıldırım İlçesi Samanlı Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer A. idaresindeki 16 S 2467 plakalı servis aracı kırmızı ışığa takılmamak için hızını yükseltti. O sırada kavşaktan dönüş alan Hayrullah Ö.'nün kontrolündeki 16 ATM 521 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada serviste bulunan Görkem A. ve Fatma E, kamyonette ise baba Yılmaz Ö. ile oğlu Hayrullah Ö. yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sıra yaralıları ambulansa bindirmeye geldi. Bu sırada Fatma E'nin taşındığı sedyenin ayaklarının aniden kapanmasıyla yaralı yere düştü. Tekrar sedyeye alınan yaralı, dikkatli bir şekilde ambulansa bindirildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis kazayla ilgili çalışma başlatırken, yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası servis minibüsü şoförü ile kamyonet sürücüsünün yakınları arasında yaşanan tartışma polislerin araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. O anlar kameraya yansıdı.

YORUMLAR
500
İşçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı İşçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Son dakika gündem: Bursa'da işçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Son dakika gündem: Bursa'da işçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşçi taşıyan servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:19 Dolar 18,58 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:06 TOKİ'ye arsa başvuruları için 500, iş yeri başvuruları için 2 bin lira ödenecek
11:09 TOGG'la ilgili Bakan Mustafa Varank'tan dikkat çeken açıklama: Rakiplerine göre çok ucuz olacak
10:51 Erdoğan'ın gençlere verdiği müjdeye Babacan'dan tepki: Kahroluyorum
10:46 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç bildirmediği ortaya çıktı
10:48 Rusya'nın Ukrayna saldırıları nedeniyle Rus milyarder vatandaşlıktan çıktı
10:41 Hem sevgilisini istismar edip şiddet uyguladı! Hem de manevi tazminat davası açtı
10:30 Hayranları üzen kareler! Geleceğe Dönüş'ün iki efsanesi yıllar sonra bir araya geldi
10:14 Bursa'da yol ile apartmanın arasında bulunan gizemli mezar hakkındaki bilinmezlik sürüyor
09:54 Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı İsmail Yüksek'i kahvehanede görenler şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 11:37:39. #1.12#
SON DAKİKA: İşçi taşıyan servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement