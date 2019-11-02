İşçi temsilcileri Volkswagen'in Türkiye'ye yatırımına Suriye operasyonundan dolayı karşı

Türkiye'de yeni üretim tesisi kuracağını açıklayan Volkswagen'in bu yatırımına işçi temsilcilerinin karşı çıktığı ve vetoya hazırlandığı iddia edildi. Buna göre işçi temsilcileri Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşı çıktığı için 15 Kasım'da gerçekleşecek toplantıda yatırım kararını veto edecek. Volkswagen Türkiye'de 1,3 milyar Euro yatırım planlıyor.



Volkswagen'in Küresel İş Konseyi Başkanı ve Denetim Kurulu üyesi Bernd Osterloh "Net bir şekilde belirtmek istiyorum. Türkiye politik amaçlarına güç kullanarak ulaşmak istediği sürece, işçi temsilcileri yatırım kararına karşı çıkacak." diye konuştu. Osterloh'un bu açıklamaları kurum içi gazetede yayımlandı.