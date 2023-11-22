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İşçi Tuvalet İhtiyacını Giderirken Poşetten El Bombaları Çıkardı - Son Dakika

İşçi Tuvalet İhtiyacını Giderirken Poşetten El Bombaları Çıkardı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde belediye işçisi Tuncay Kaya, tuvalet ihtiyacını gidermek için poşet bulduğunda içinden el bombaları çıktığını fark etti. Polis, bombaları incelenmek üzere götürürken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.

İşçi Tuvalet İhtiyacını Giderirken Poşetten El Bombaları Çıkardı
22.11.2023 - 16:47,
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ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde belediye işçisi Tuncay Kaya'nın bulduğu poşetten el bombaları çıktı. Polis, bombaları incelenmek üzere götürürken, Tuncay Kaya, "Tuvalet ihtiyacını gidermeye gelmiştim, poşet buldum, poşete tekme vurunca içinden demir sesleri geldi. Açıp bakınca el bombaları olduğunu gördüm" dedi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Eğirdir ilçesi İstasyon Mahallesi eski tren garında medyana geldi. Belediye işçisi Tuncay Kaya arkadaşlarıyla çalışırken tren garına ait tarihi Sundurma Şefliği'nin önüne geldi. Önüne çıkan poşete tekme atan Tuncay Kaya, demir olduğunu fark edip poşetin içine baktığında el bombalarını gördü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eğirdir Emniyet Müdürü Özcan Alıcı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından el bombaları Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. El bombalarının durumu ve sayısı ile ilgili ise bilgi verilmedi.

Tuncay Kaya, "Tuvalet ihtiyacını gidermeye gelmiştim, poşet buldum, poşete tekme vurunca içinden demir sesleri geldi. Açıp bakınca el bombaları olduğunu gördüm, arkadaşları çağırdım. Korkmadım, arkadaşlar direkt polisi aradı ve olay yeri inceleme teslim aldı" dedi.

Eğirdir'de geçen eylül ayında göl içerisinde 10 el bombası bulunmuş ve imha edilmişti.

Polis olayla ilgili araştırma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İşçi Tuvalet İhtiyacını Giderirken Poşetten El Bombaları Çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşçi Tuvalet İhtiyacını Giderirken Poşetten El Bombaları Çıkardı - Son Dakika
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