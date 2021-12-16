Üye Girişi
İşçi ve işveren, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi - Son Dakika

İşçi ve işveren, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi

16.12.2021 17:15
İşçi ve işveren, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin herkesi memnun ettiğini bildirdi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin herkesi memnun ettiğini bildirdi.

Özgür Burak Akkol ve Pevrul Kavlak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022'de uygulanacak asgari ücreti açıklamasının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretin sadece asgari ücretliyi ilgilendirmediğini, asgari ücret üzerinden her şeyin hesaplandığını belirten Akkol, sürecin başında, iyi niyet ve pozitif bir ortamın bulunduğundan bahsettiklerini söyledi. Özgür Burak Akkol, "Bugün gelinen asgari ücret, hakikaten Cumhurbaşkanımız da söyledi, yüzde 50'nin üzerinde. Son 10 yılların en yüksek artışıyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergilerinin de alınmayacağını dile getiren Akkol, şöyle devam etti:

"Bunun sadece asgari ücretlilere değil, SGK'li çalışan yaklaşık 15 milyon kişiye pozitif etkisi var. Brüt asgari ücret kadar kısmından çalışanlardan gelir vergisi alınmayacak. Yani asgari ücretin iki katı da alsanız, üç katı da alsanız o kısmından gelir vergisi alınmayacak. Bu çalışanlar adına, hepimiz adına da esasında çok güzel bir haber.

Bazı işverenler için bu yüksek bir maliyet ama hep beraber elimizi taşın altına koyacağız demiştik. Bazı çalışanlar için daha fazlası olmaz mı denilecek? Cumhurbaşkanımız da anlattı. Keşke daha fazlası olsa ama iki tarafı biraz memnun eden, biraz memnun etmeyen ama günün sonunda hakikaten beklentileri de aşan bir şey oldu bu."

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, asgari ücretin belirlenmesi sürecinin kolay olmadığını ve bu süreçte sosyal medyada çok dezenformasyon yapıldığını vurgulayarak, "Sonuçta herkesi memnun eden güzel bir rakam ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

"Üç tarafın da kabul etmesi mutluluk verici"

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da asgari ücretin vergi dışında kaldığını hatırlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz, oluşmuş enflasyonun yüzde 150'si, mevcut asgari ücretin de yüzde 50'si kadar bir zam oranı aldık. Türk-İş olarak hep 4 bin liranın altında bir rakamın bizi tatmin etmeyeceğini, imzalamayacağımızı daha önce basınla paylaşmıştık. Bugün geldiğimiz noktada özellikle üç tarafın da bunu kabul edip imzalaması bizim için de mutluluk verici."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşçi ve işveren, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:13 Asgari ücretin açıklanması sonrası MHP lideri Bahçeli'den ilk sözler: Yüreklere su serpmiştir
17:09 Tesadüfen girdiği dükkandan 30 dolara tablo satın aldı! Hayatı değişti
16:55 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret artışına ilk yorum: Bu tarihi bir artıştır
16:54 Leman Sam onları unutmadı! Ölüme terk edilen atlar için konser verecek
16:52 Vakıf'tan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda müthiş zafer
16:45 Son dakika: En düşük ücret 402 liraya yükseldi! İşte 2022 AGİ listesi
16:43 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün; Hakan, yolun sonuna yaklaşıyor
16:40 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bugün: Oruç, Sylvio'yu atlatabilecek mi?
16:39 Özgür Demirtaş'tan asgari ücret zammına yorum: İlk Tahminim gerçekleşti
16:33 DİSK'ten asgari ücret tepkisi: Bu rakamla geçinmek mümkün değil
Yeni emekli olan polis, evde vurulmuş halde bulundu Yeni emekli olan polis, evde vurulmuş halde bulundu         
17:21
Tesadüfen girdiği dükkandan 30 dolara tablo satın aldı! Hayatı değişti Tesadüfen girdiği dükkandan 30 dolara tablo satın aldı! Hayatı değişti         
17:10
Valilik'ten İstanbul'a kar uyarısı! Tarih verip tek tek ilçe ismi saydılar Valilik'ten İstanbul'a kar uyarısı! Tarih verip tek tek ilçe ismi saydılar         
15:43
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat verdi: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat verdi: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin         
14:55
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer         
13:35
Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü         
12:40
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 17:27:06. #1.13#
SON DAKİKA: İşçi ve işveren, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement