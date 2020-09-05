İşçi ve personel taşımacılığı denetimlerinde 698 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Türkiye genelinde 31 Ağustos - 4 Eylül'de gerçekleştirilen işçi ve personel taşımacılığı denetimlerinde 698 araç trafikten men edildi, 37 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 6 bin 207 trafik kuralı ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

EGM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, son günlerde şehir içi ve şehirler arası kara yollarında özel veya kamuya ait işletme ve fabrikalara personel ve işçi taşıyan araçların karıştığı kazalarda artış olduğunun saptandığı bildirildi.

Bu kazalar incelendiğinde taşımacılıkta kullanılan araçların ekseriyetle teknik yeterlilikleri sağlamadığı ve yetki, izin belgesiz faaliyette bulunduklarının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla 31 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde 5 gün süreyle ülke genelinde eş zamanlı olarak işçi ve personel servis taşımacılığı yapan araç ve sürücülerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi."

698 araç trafikten men edildi

Açıklamaya göre, Türkiye genelinde 62 bin 100 araç ve sürücü denetlendi.

Denetimlerde 972 aracın fenni muayenesinin, 276 aracın sigortasının bulunmadığı, 70 araçta bozuk veya standart dışı ışık donanımı kullanıldığı, 483 aracın yetki belgesiz, 256 aracın ise ilgili belediyeden izinsiz taşıma faaliyetinde bulunduğu tespit edildi.

698 araç trafikten men edilirken 37 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 6 bin 207 trafik kuralı ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

Açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimizin herhangi bir cezai işleme maruz kalmamaları amacıyla trafik kurallarına uymaları hususu bir kez daha araç sürücülerine hatırlatılır ve bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesini kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.