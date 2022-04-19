İşçi ve personel taşıyan servislere özel denetim gerçekleştirildi - Son Dakika
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İşçi ve personel taşıyan servislere özel denetim gerçekleştirildi

19.04.2022 10:32
İşçi ve personel taşıyan servislere özel denetim gerçekleştirildi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı emrinde işçi ve personel taşıyan servislere özel denetim gerçekleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı emrinde işçi ve personel taşıyan servislere özel denetim gerçekleştirildi.

Bilecik genelinde üretim ve sanayi faaliyetleri devam ederken, mevsimsel olarak tarımsal faaliyetlerin başlaması, tarımsal alanlarda çalışan işçi ve servis taşımacılık faaliyetlerinin yoğunlaşması nedeniyle servislere denetim gerçekleştirildi. Bu çerçevede icra edilen denetim ve kontrollerde 94 personel ve işçi taşıyan servis aracı kontrol edilerek, bir servis aracına 427 TL trafik idari para cezası uygulanarak trafikten men edildi.

Öte yandan trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve 'Sürücülerde Algılanan Yakalanma Riski Duygusunu Arttırmak' hissinin üst düzeyde tutulabilmesi için Bilecik il Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince işçi ve personel servis taşımacılığı yapan araç ve sürücülerin denetimine devam edileceği bilgisi verildi. - BİLECİK

İşçi ve personel taşıyan servislere özel denetim gerçekleştirildi
İşçi ve personel taşıyan servislere özel denetim gerçekleştirildi
İşçi ve personel taşıyan servislere özel denetim gerçekleştirildi

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bilecik, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşçi ve personel taşıyan servislere özel denetim gerçekleştirildi - Son Dakika


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