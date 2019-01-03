İşçi Yeleği Giyerek Soygun Yaptılar

Esenler Esnaf ve Şoförler Odası'ndan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Gürcistan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Esenler Esnaf ve Şoförler Odası'ndan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Gürcistan uyruklu şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 2 Aralık 2018'de Esenler Esnaf ve Şoförler Odasına giren 3 şüpheli, iki çelik kasayı açarak 20 bin lirayı alıp kaçtı. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.



Kurum ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüphelinin olay öncesi Esenler Belediyesi Gençlik Merkezi'ne girdiklerini, buradan çaldıkları işçi yeleklerini giydikten sonra Esenler Esnaf ve Şoförler Odasına gittiklerini tespit etti.



Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Esenler'de bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, Gürcistan uyruklu Paata S. (45) yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Diğer iki şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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