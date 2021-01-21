İşçiden Kemal Kılıçdaroğlu'na 'asgari ücret' teşekkürü - Son Dakika

İşçiden Kemal Kılıçdaroğlu'na 'asgari ücret' teşekkürü

KIRŞEHİR – Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan bir işçi, Kırşehir Belediyesi'nin asgari ücreti 3 bin 100 TL yapmasından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kırşehir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Ahi Evran Külliyesine giderek dua etti. Külliye kapısında belediyenin temizlik işçileri ile karşılaşan Kılıçdaroğlu, işçilerle sohbet etti. Burada kendisine CHP'li Kırşehir Belediyesi'nin asgari ücreti 3 bin 100 TL yapmasından dolayı teşekkür eden işçilerle konuşan Kılıçdaroğlu, "Sizler üretin bizler elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ahi Evran Külliyesi ziyaretinin ardından esnafları da ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, bir esnafta karşısına çıkan ve 2 üniversite bitirdiği halde işsiz olduğunu söyleyen genç kızı da dinleyerek, 2 üniversite bitiren kişiye istihdam kapılarının açık olması gerektiğini belirtti.