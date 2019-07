İşçiler buldukları yavru baykuşa sahip çıktı

İşçiler buldukları yavru baykuşa sahip çıktıBALIKESİR - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde, vantilatör fabrikasında çalışan işçiler, yerde buldukları baykuş yavrusuna sahip çıktı. Yaklaşık bir aydır beslenen yavru baykuş önümüzdeki günlerde tabiata salınacak.Çıkrıkçı Mahallesindeki fabrikada çalışan işçiler, fabrika sahasının içinde yerde halsiz vaziyette buldukları yavru baykuşa sahip çıktı. Yaklaşık bir aydır et, çiğer ve tavukla beslenen yavru baykuş büyürken uçmaya başladı. İşçiler, baykuş yavrusunu önümüzdeki günlerde doğaya bırakacaklar. Yavru baykuşu çok iyi beslediklerini anlatan işci Ali Malay, "Bulduğumuzda nerdeyse öldü ölecekti. Çok bitkindi. Besleyeme başladık. Et parçası, ciğerle ve tavukla besleye besleye 4 haftada bu hale getirdik. Erkadaşlarla el birliği ile buna baktık. Kısa bir süre sonra doğaya salacağız" dedi.Kuşun korunması gerektiğini anlatan fabrika müdürü İlker Saraç da, "Fabrikada arkadaşlar tarafından bulunan yavru baykuşu tüm arkadaşlar sahiplendi. Arkadaşlar, belli bir yere kadar büyüttüler. Bu tür hayvanların korunması gerekiyor" dedi.