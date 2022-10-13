Fabrikanın duvarı çöktü... İşçiler faciadan son anda kurtuldu

Duvarın altında kalmaktan son anda kurtulan işçilerden 3 tanesi yaralandı

İşçiler kepçenin yanlışlıkta yıktığı duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeduvarın tekstil fabrikasında çalışan işçilerin üzerine devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sabah saatlerinde Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesinde yer alan bir tekstil fabrikasında yaşandı. İddiaya göre bitişik çırçır fabrikasında çalışan bir iş makinesinin çarptığı duvar çöktü. Duvarın çökmeye başladığını gören işçiler son anda kaçarken duvar parçalarının isabet ettiği 3 işçi hafif şekilde yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Yaşanan olay sonrası göçüğün altında kalan işçi olma ihtimaline karşı bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Duvarın altında kalan olup olmadığı kontrol edildi

Bölgeye giden ekipler, iş makinesi yardımıyla yıkılan duvarın parçalarını kaldırarak altında kalan işçi olup olmadığını kontrol etti. Her yeri kontrol eden ekipler, kimsenin altında kalmadığını belirledi.

Sürekli sesler geliyordu

Fabrikada çalışan işçilerden Mahmut Bulşan, "Sürekli o fabrikada kepçe çalışmaları, duvar dibine bir şeyler yıkma, çatlaklar vardı. Bu gün de yine kepçe oraya bir şeyler aktarırken orası devrildi. Allah'tan orada çalışan çok kişi yoktu. Onlar da son anda fark edip kaçtı" dedi.

Fabrikada çalışan işçiler servislerle evlerine bırakılırken yıkılan duvarın molozlarını kaldırma çalışmaları başlatıldı.