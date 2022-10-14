İşçiler çalışırken fabrikanın duvarı çöktü - Son Dakika
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İşçiler çalışırken fabrikanın duvarı çöktü

14.10.2022 00:57
İşçiler çalışırken fabrikanın duvarı çöktü

Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tekstil fabrikasında çalışan işçiler, çöken duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tekstil fabrikasında çalışan işçiler, çöken duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayda 3 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir tekstil fabrikasında yaşandı. İddiaya göre, bitişik çırçır fabrikasında çalışan bir iş makinesinin çarptığı duvar çöktü. Duvarın çökmeye başladığını gören işçiler son anda kaçarken, duvar parçalarının isabet ettiği 3 işçi hafif şekilde yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Yaşanan olay sonrası göçüğün altında kalan işçi olma ihtimaline karşı bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinden sonra yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Duvarın altında kalan olup olmadığı kontrol edildi

Bölgeye giden ekipler, iş makinesi yardımıyla yıkılan duvarın parçalarını kaldırarak, altında kalan işçi olup olmadığını kontrol etti. Her yeri kontrol eden ekipler, duvarın altında kimsenin altında kalmadığını belirledi.

"Sürekli sesler geliyordu"

Fabrikada çalışan işçilerden Mahmut Bulşan, "Sürekli o fabrikada kepçe çalışmaları, duvar dibine bir şeyler yıkma, çatlaklar vardı. Bugün de yine kepçe oraya bir şeyler aktarırken orası devrildi. Allah'tan orada çalışan çok kişi yoktu. Onlar da son anda fark edip kaçtı" dedi.

Fabrikada çalışan işçiler servislerle evlerine bırakılırken, yıkılan duvarın molozlarını kaldırma çalışmaları başlatıldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Şanlıurfa, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşçiler çalışırken fabrikanın duvarı çöktü - Son Dakika

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