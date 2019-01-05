Son Dakika Haberleri: İşçiler Çatıdan Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

İşçiler Çatıdan Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

23 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikanın çatısından düşen işçilerinden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

İşçiler Çatıdan Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikanın çatısından düşen işçilerinden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi Güney Yanyol İstanbul Caddesi'nde bulunan bir fabrikaya ait boş binalarda çatı malzemelerinin sökümü sırasında taşeron firmada çalışan işçilerden Bünyamin Akat (34) ve Mahmut Tekin, çatının çökmesi sonucu yaklaşık 9 metre yükseklikten zemine düştü.

Fabrikanın güvenlik personelinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, molozların altında kalan Akat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, ağır yaralanan Mahmut Tekin'i, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı. İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Atak'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:30 Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, İşçi, Güncel
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