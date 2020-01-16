İşçiler çöken binanın altına kalkmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşçiler çöken binanın altına kalkmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

İşçiler çöken binanın altına kalkmaktan son anda kurtuldu

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bina çöktü.

İşçiler çöken binanın altına kalkmaktan son anda kurtuldu, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bina çöktü. Çökme esnasında çöken binanın arka kısmında çalışan işçiler son anda göçük altında kalmaktan kurtuldu.

Olay, Adapazarı Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarında meydana gelen olayda, Döner Geçit Sokak üzerinde binanın temeli için iş makinesi tarafından yapılan kazı esnasında hemen yan tarafında bulunan bir binada çökme yaşandı. Çökme esnasında binanın arka kısmında çalışan işçiler son anda göçük altında kalmaktan kurtuldu. Çöken binanın yanındaki binalar ve dükkanlar boşaltıldı.

YETKİLİLERDEN BENİM MAĞDURİYETİMİ GİDERMELERİ İÇİN YARDIM İSTİYORUM

Mal sahibinin kızı Esra Arık yaptığı açıklamada, "Temel çalışması yapıyorlardı, bizim binalarımızı da istedi vermedik. Vermediğimiz için de temelin dibine kadar girdi, kaç sefer uyardık yapı denetimden de ama bir türlü bizi dinlemedi, bütün temele girdi. İşte sonuç bu. Saat 09.30 sıralarında meydana geldi çökme. İşçiler içeriden zor çıktılar. İşçiler kıl payı kurtuldular. Sonuç bu işte, maddi zarar olarak hiçbir şey belirli değil ama yardım istiyorum, mağdurun arkasında dursunlar. Yetkililerden benim mağduriyetimi gidermeleri için yardım istiyorum" dedi.

Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
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