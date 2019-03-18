Son Dakika Haberleri: İşçiler Dehşet Anlarını Anlattı

İşçiler Dehşet Anlarını Anlattı

1 saat önce

Arnavutköy'de 3 katlı kimya fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, işçiler de yangının çıkış anını anlattı.

Arnavutköy'de 3 katlı kimya fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, işçiler de yangının çıkış anını anlattı. Fabrika çalışanlarından Ayhan Cıva, "Yangın anında 300 kişi vardı. Üretime devam ediliyordu. Bir arkadaşımız yaralandı. Tedavi için acilen gönderdik. Ekmek teknemiz bizim, üzgünüz. Şu an izliyoruz elimizden bir şey gelmiyor" dedi. Arnavutköy'de 3 katlı kimya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, işçiler yangının çıkış anını anlattı. Yangının başladığı anda içeride 300 kişinin bulunduğunu belirten fabrika çalışanları, bir çalışanın da yangında yaralandığını belirtti. Çok sayıda işçinin de sabah saatlerinde başlayan ve halen söndürülemeyen yangını fabrikanın çevresinde izlediği görüldü. Öte yandan çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangından çevreye de yoğun şekilde duman yayılıyor.

"EKMEK TEKNEMİZ, ÜZGÜNÜZ" Çay molası sonrası yangının başladığını aktaran Ayhan Cıva isimli bir çalışan, "Tüplerle müdahale ettik. Patlamalar olduğu için yetersiz kaldık. Patlamalar nedeniyle tahliye ettik. Yangın anında 300 kişi vardı. Üretime devam ediliyordu. Bir arkadaşımız yaralandı. Tedavi için acilen gönderdik. Allah beterinden korusun. Ekmek teknemiz bizim, üzgünüz. Şu an izliyoruz elimizden bir şey gelmiyor" diye konuştu.

"YARALI ARKADAŞIMIZI ÇIKARDIK" Fabrikanın bir anda alev alev yanmaya başladığını ifade eden bir diğer çalışan ise, "Yangın birden başladı. Bir iki dakika sonra haberimiz oldu yangından. Bir iki arkadaşımız hafif şekilde yaralandı. Tankların orada başladı. Müdahale edebileceğimiz şekilde değildi, değişik kimyasallar olduğu için. Tüple takviyede bulunduk. Yaralı arkadaşımızı çıkardık. Arkadaşımı çıkardığımızda patlamalar arttı. Onun üzerine hepimiz çıktık" dedi.

(Serdal Altıntepe/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:01 Kaynak: İHA

Arnavutköy, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hadımköy'de 3 Katlı Fabrikada Yangın! Patlama Sesleri Duyuldu Dereye Düşen Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atlayan, 12 Yaşındaki Hediye Konuştu: Elimden Kayıp Gitti Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı Son Dakika! Hollanda Polisi Açıkladı: Utrecht Saldırganı Her Yerde Aranıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 18:19:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşçiler Dehşet Anlarını Anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]