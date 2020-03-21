İşçiler göçük altında kaldı - Son Dakika
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İşçiler göçük altında kaldı

35 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde su arızasına müdahale eden belediye arıza ekibinden 2 işçi toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde su arızasına müdahale eden belediye arıza ekibinden 2 işçi toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.


Olay, Yenikent Hasan Tütün Mahallesi Halil Baba Cadde üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Su arızasını gidermek üzere iş makinesi ile açılan çukura giren Besni Belediyesi su arıza ekibinden Murat Kuyu ve Ali Çil arızalı boruları değiştirdikleri esnada göçük meydana geldi. Göçüğün meydana gelmesiyle birlikte acil sağlık ekiplerine bilgi verildi. Toprak altında kalan işçiler diğer işçiler ve vatandaşların yardımı ile çıkartıldı.


Göçük altında kalan işçileri olay yerine gelen sağlık ekipleri çukurdan çıkartarak, ambulansa aldı. Ambulans ile Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Çil'in hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, sağlık durumu ciddi olan diğer işçi Murat Kuyu ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Besni, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:50 Kaynak: İHA

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