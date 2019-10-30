İşçiler hastaneye koştu

Esenyurt'ta bir fabrikada özel bir firmanın yaptığı yemekten zehirlendikleri iddia edilen olayda vak'a sayısı artış gösterdi. 30'un üzerinde işçi de 25 Ekim Cuma günü yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Esenyurt'ta geçtiğimiz hafta bir fabrikada yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen çok sayıda kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Bugün ise aynı özel firmanın yemek verdiği başka bir fabrikada çalışan 30'un üzerinde kişi, yine aynı gün yedikleri yemeklerden zehirlendikleri iddiası ile hastaneye başvurdu. Beylikdüzü'nde bulunan özel bir hastaneye gelen işçiler tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre işçilerin aynı gün yedikleri, ıspanak, yoğurt makarna ve ekler olarak bilinen tatlıdan etkilenmiş olabilecekleri düşünülüyor. İşçilerin, hayati tehlike durumu olmadıkları öğrenilirken, birçoğu ayakta ya da serum ile tedavi edildi.

Öte yandan yemek firmasının aynı bölgede birçok fabrikaya yemek verdiği öğrenildi.

(Murat Delice/İHA)