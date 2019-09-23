Son Dakika Haberleri: işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölü
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işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölü

1 saat önce

Artvin'in Arhavi ilçesinde enerji nakil hattı çeken iki işçi kablo makaralarının kopması sonucu 300 metrelik uçuruma düşerek hayatlarını kaybetti.

işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölü, System.String[]

Artvin'in Arhavi ilçesinde enerji nakil hattı çeken iki işçi kablo makaralarının kopması sonucu 300 metrelik uçuruma düşerek hayatlarını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Arhavi'nin Arılı Köyünde hidroelektrik santralı enerji nakil hattı çekim işinde çalışan Recep Kılıç (39) ve Orhan İnal (40) kablo makarasının kopması sonucu yaklaşık 300 metrelik uçuruma düştü.

Olayın İlçe Jandarma komutanlığına bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, Jandarma ve AKUT ekipleri sevk edildi. Kılıç ve İnal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, işçilerin cesetleri AFAD vee AKUT ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılarak Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(İHA)

Arhavi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:30 Kaynak: İHA
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Enerji nakil hattı çeken işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölü
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