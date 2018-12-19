Son Dakika Haberleri: İşçiler Kura ile Belirlendi

İşçiler Kura ile Belirlendi

2 saat önce

Karapınar Belediyesi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yaptığı protokol çerçevesinde 36 işçi aldı.

İşçiler Kura ile Belirlendi, System.String[]
Karapınar Belediyesi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yaptığı protokol çerçevesinde 36 işçi aldı.

Toplum Yararına Proje (TYP) kapsamında alınan işçiler, noter huzurunda kura ile belirlendi. TYP kapsamında 6 ay belediyenin çeşitli birimlerinde çalışılacak iş için 230 kişi başvuruda bulundu.

Karapınar Belediyesi'nde çalışmak isteyen ve başvuru şartlarını taşıdığı belirlenen 230 kişi, Belediye Meclis Salonu'nda yapılan kura çekiminde listeye girebilme heyecanını yaşadı.

Programda, önce başvuru sahiplerine yönelik programla ilgili bilgilendirmede bulunuldu, ardından kuralar çekildi.


İşçiler 2 Ocak 2019 ile 30 Haziran 2019 tarihlerinde çalışacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:21 Kaynak: AA

Türkiye, Karapınar, Güncel
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