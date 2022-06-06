Bozova Belediyesi kent merkezinde bulunan asri mezarlıkta bakım ve onarım çalışmaları kapsamında beton bloktan oluşan eskiyen ana kapı için yıkım kararı alındı. 5 işçi üzerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bozova Asri Aile Mezarlığı tabelasının bulunduğu kapıya halat bağlayıp çekmeye başladı. Birkaç denemenin ardından ana kapı girişi, büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkımda ortalık toz dumana dönerken, işçiler, zılgıt çekti. Yıkım anı başka bir işçi tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, sosyal medyada yıkımın ilkel şartlarda yapıldığı eleştirileri yer aldı.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İşçiler mezarlığın eskiyen kapısını halatla yıkıp, zılgıt çekti - Son Dakika

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