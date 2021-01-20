İşçiler önce temizledi sonra kartopu oynadı - Son Dakika

İşçiler önce temizledi sonra kartopu oynadı
20.01.2021 14:39
- Şanlıurfa'da kar sevinci İşçiler önce temizledi sonra kartopu oynadı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, beyaz örtünün hayatı olumsuz etkilememesi yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
- Şanlıurfa'da kar sevinci
İşçiler önce temizledi sonra kartopu oynadı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, beyaz örtünün hayatı olumsuz etkilememesi yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. İşçiler önce yollarda kar temizledi ardından da kartopu oynadı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, beyaz örtünün hayatı olumsuz etkilememesi yollarda çalışma başlattı. Kar temizleme ve tuzlama çalışmaları ile olası kazaların önüne geçildi. Karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklar ile kırsal mahalle yollarının kapanmaması için gerçekleştirdikleri çalışmanın ardından çocukların eğlencesine ortak oldu. Ekipler, kar topu oynayarak mücadele ettikleri karın tadını çıkardı. Kartopu oynayan işçiler, renkli görüntüler oluşturdu.
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