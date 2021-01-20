İşçiler önce temizledi sonra kartopu oynadı - Son Dakika

- Şanlıurfa'da kar sevinci

İşçiler önce temizledi sonra kartopu oynadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, beyaz örtünün hayatı olumsuz etkilememesi yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. İşçiler önce yollarda kar temizledi ardından da kartopu oynadı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, beyaz örtünün hayatı olumsuz etkilememesi yollarda çalışma başlattı. Kar temizleme ve tuzlama çalışmaları ile olası kazaların önüne geçildi. Karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklar ile kırsal mahalle yollarının kapanmaması için gerçekleştirdikleri çalışmanın ardından çocukların eğlencesine ortak oldu. Ekipler, kar topu oynayarak mücadele ettikleri karın tadını çıkardı. Kartopu oynayan işçiler, renkli görüntüler oluşturdu.