İşçiler Twitter merkez binasının tabelasını değiştirdikleri sırada polis baskın yapıp işi durdurdu

San Francisco polisi, Elon Musk'ın sosyal medya platformunu 'X' olarak yeniden markalandırmasının ardından inşaat işçilerinin Twitter'ın merkez binasının tabelasını kaldırdıkları sırada merkez binasına çağrılan polis, baskın yapan polis çalışmayı durdu.

Binanın bir tarafında sadece mavi kuş ve "er" harfleri kaldı.

San Francisco Polis Departmanı, işin Twitter tarafından yetkilendirildiğini ancak binanın güvenlik ekibiyle yeterince iletişim kurulmadığını öne sürdü. Polis DailyMail.com'a yaptığı açıklamada, bu bir polis meselesi olmadığını ve herhangi başka soruların Twitter'a yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İnsanlar tabelanın sökülmesini izleyerek fotoğraf çekti, bu da yaklaşık on beş yıl boyunca dünya genelinde insanların iletişim şeklini değiştiren bir internet markasının ortadan kalkmasını işaret ediyor.

Binanın içinde Musk aynı zamanda konferans odalarının isimlerini değiştirerek harf X'ı dahil etmeye başladı, The New York Times tarafından görülen fotoğraflara göre 'eXposure,' 'eXult' ve 's3Xy' gibi isimler kullandı.

Twitter sahibi Elon Musk'ın platformu tamamen yeniden markalandırdığını ve kuş logosunu kaldırdığını açıkladığından bu değişiklikler yapıldı.