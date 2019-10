İşçiler, yaşanabilir Düzce için adım attı

Düzce'de faaliyet gösteren ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle şehrin daha yaşanabilir hale gelmesi için çalışan Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanları, Pazar sabahında Cumayeri ilçesinde fidan dikti.



Düzce'nin daha yaşanabilir bir şehir olması için birçok projeye imza atan, sosyal sorumlukluk projeleriyle örnek firmalar arasında yer alan Delta Alfa Çorap Fabrikası yönetici ve çalışanları Pazar sabahında da Cumayeri'nde yaptıkları hatıra Ormanına 600 fidan diktiler. Sabah 8'de fabrika bahçesinde kahvaltı ile başlayan programda daha sonra fabrika yönetici ve çalışanları daha sonra Cumayeri'nde hatıra ormanı olarak ayrılan yere geldiler. Burada Türk Bayrakları ile Barış Pınarı Harekatı'nda ki askerlere selam gönderen fabrika çalışanları, temiz dünya çağrısı yaparak hazırladıkları sloganları okudular. Programın sonunda ise dağıtılan fidanları alan fabrika çalışanları ve aileleri ile birlikte "Dünyada dikili fidanımız olsun" diyerek fidanlarını diktiler.



Hatıra Ormanı ve fidan dikimi ile ilgili bilgiler veren Delta Alfa Grup Çevre Mühendisi Merve Kulbakan; daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya için ellerini taşın altına soktuklarını belirterek; "Delta Alfa firması olarak her yıl ve her şartta çevre sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu projelerimizde büyük katılımla gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl sahil temizliği etkinliğimiz olmuştu, bu yılda orman etkinliğimiz oldu. Cumayeri İlçesi sel ile mücadele etmek zorunda kaldı. Selin en büyük önleyicilerinden bir tanesi de ağaçlar. O nedenle bizde her çalışanımıza bir fidan olarak her bir ferdimizin bir dikili fidanı olması için böyle bir organizasyon yaptık. Bunun devamını getireceğiz. İnşallah ormanlarımız daha da artacak. Yaklaşık 600 fidan dikilecek sonrasında ise fidan dikimleri devam edecek. Böylece karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.



Delta Alfa Düzce Çorap Fabrikası işçi temsilcisi Sedat Mıhçı ise; Delta Alfa Çorap Fabrikası sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Çevreye verdiği önemi bir kere daha öne çıkarttı. Zaten zaman zaman böyle etkinlikler yapıyoruz. Çevreyi, çevreyi korumayı seviyoruz" dedi.



Delta Alfa Çorap fabrikası çalışanları ve aileleri, Cumayeri İlçesi'nde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Cumayeri İlçe mezarlığının arkasındaki alana 600 fidan dikerek hatıra ormanı haline getirdi. - DÜZCE