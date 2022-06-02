İşçiler yemekhaneyi dağıttı - Son Dakika
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İşçiler yemekhaneyi dağıttı

02.06.2022 14:39

İşçiler yemekhaneyi dağıttı Yemeklerin az ve kalitesiz olduğunu iddia eden işçiler yemekhaneyi dağıttı İzmir'in Bayraklı ilçesindeki hastane inşaatında çalışan işçiler, yemeklerin az ve kalitesiz olduğu iddiasıyla mutfak personeli ile tartışıp yemekhaneyi dağıttı.

İşçiler yemekhaneyi dağıttı

Yemeklerin az ve kalitesiz olduğunu iddia eden işçiler yemekhaneyi dağıttı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesindeki hastane inşaatında çalışan işçiler, yemeklerin az ve kalitesiz olduğu iddiasıyla mutfak personeli ile tartışıp yemekhaneyi dağıttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bayraklı ilçesinde yapımı süren hastanenin inşaatında çalışan işçiler, yetersiz ve kalitesiz yemek verildiği iddiasıyla duruma tepki gösterdi. Önce mutfak personeliyle tartıştıkları öğrenilen işçiler, ardından yemekhanedeki masa ve sandalyeleri dağıttı. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İşçilerin yemekhaneyi dağıtma görüntülerini ise DİSK'e bağlı Dev-Yapı-İş Sendikası yetkilileri sosyal medya hesabından paylaştı.

İşçiler yemekhaneyi dağıttı
İşçiler yemekhaneyi dağıttı
İşçiler yemekhaneyi dağıttı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşçiler yemekhaneyi dağıttı - Son Dakika


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