Hacılar Belediyesinde toplu sözleşme sevinci - Son Dakika

Hacılar Belediyesi İmar AŞ ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı arasında 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Hacılar Belediyesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sözleşme görüşmelerinin kısa zamanda anlaşma ile sonuçlanmasından mutlu olduğunu belirtti.

Çalışanların tamamının kendileri için değerli olduğunu vurgulayan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, ilimiz, ilçemiz için emek veriyorlar. Çalıştığı yere asla nankörlük etmeyen kardeşlerimizin, çalışanlarımızın toplu sözleşme süreleri dolmuştu. Bizler de bu süreci anlaşmayla tamamladık. İnşallah işçi kardeşlerimizin maaşlarına yapılan bu artış bereketli olur. Kazasız, belasız çalışmalar, sağlıklı yarınlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de, Hacılar Belediyesi ile bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını belirtti.

Hacılar Belediyesinin çalışanının hakkını gözeten bir anlayışla yönetildiğini aktaran Çelik, "Hacılar'da bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadık. Gününde maaş ve sosyal haklarımızı aldık. Hakkı bilenden hakkı almak kolay. Başkanımız her zaman için çalışanların yanında oldu. Ben toplu iş sözleşmesi sürecinde katkılarından dolayı başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni sözleşmeye göre işçi maaşı en düşük 3 bin 200 lira, en yüksek 4 bin 500 lira olarak belirlendi.