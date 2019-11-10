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İşçilerden Ata'ya saygı

7 saat önce

MUĞLA'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde saat 09.05'te hayat durdu.

İşçilerden Ata'ya saygı, System.String[]

MUĞLA'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde saat 09.05'te hayat durdu.

Menteşe'nin Emirbeyazıt Mahallesi Kurşunlu Sokak üzerinde 2 katlı binanın inşaatında çalışan inşaat işçileri, sirenlerin çalmasıyla birlikte hazır ola geçip, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Menteşe Belediyesi'nde çalışan temizlik personeli de elinde süpürgesi ile saygı duruşunda bulundu.


Mustafa Kemal Atatürk, Menteşe, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:34 Kaynak: DHA
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