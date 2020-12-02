İşçilerden Başkan Doğan'a teşekkür ziyareti - Son Dakika

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından 65 işçiyi kapsayan toplu sözleşme imzalanmasının ardından, işçileri temsilen bir grup, Başkan Hüseyin Doğan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Emet Belediyesi'nde işçiler, ilk yıl için yüzde 20 ikinci yıl içinse yüzde 14 zam almışlardı. 2020 yılının 6. ayından geçerli olacak sözleşme için Hizmet-iş sendikası Emet Belediyesi temsilcisi Murat Erdem ve işçi temsil heyeti Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a teşekkür ziyaretinde bulunarak çiçek takdim etti.

65 İşçisi ile toplu iş sözleşmesi yapan Emet Belediyesi'nde yeni bir uygulamama da yılbaşında başlıyor. Yapılan sözleşmeyle işçilerine her ay 300 TL alışveriş kartı verecek olan belediyede, uygulamanın 1 Ocak tarihinde başlayacağı açıklandı.

Alışveriş kartı için özel bir şirketle anlaşan Emet Belediyesi, her ay 250 TL'si gıda, 50 TL'si alışverişte kullanılmak üzere 300 TL kartlara yükleyecek. Yüklenici firma Emet ilçesinde kurumsal işletmeler hariç anlaşmalı esnaflara pos makinesi dağıtarak uygulamayı hayata geçirecek. Emet Belediyesi işçisine gıda ve giyim desteği vermenin yanında, yerli esnaftan alışveriş yapılmasını sağlayan uygulamayı hayata geçirerek esnaflarına da destek sağlamış olacak. Firma yetkililerinin Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ile bir araya gelerek işçi alışveriş kartları sözleşmesini imzaladıkları,1 Ocak 2021 tarihi itibarı ile kartların alışverişte kullanılmaya başlanacağı öğrenildi. - KÜTAHYA