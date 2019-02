İşçilerden Başkan Koca'ya Pankartlı Teşekkür

Kütahya'nın Emet ilçesinde taşeron belediye işçileri, Belediye Başkanı Mustafa Koca'ya açtıkları dev pankartla teşekkür etti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde taşeron belediye işçileri, Belediye Başkanı Mustafa Koca'ya açtıkları dev pankartla teşekkür etti.



Kütahya Belediye Başkanı Mustafa Koca'nın kendilerine yapacağı gıda ve giyim haberleri alan işçiler, Başkan Koca'dan habersiz Belediye Düğün Salanun'da toplandı. Daha sonra Başkan Koca başka bir bahaneyle salona çağrıldı. Salona geldiğinde toplanan işçileri görünce oldukça şaşıran Başkan Koca, kendisine hediye edilen çiçek, açılan dev destek pankartı ve yapılan sürpriz toplantı için teşekkür etti.



Başkan Koca, "10 yıldır her zaman önceliği işçi kardeşlerimizin maaş ödemelerine verdik. Her ay düzenli olarak maaşlarını hiç aksamadan almışlardır. İnşallah, Rabbim müsaade ederse bundan sonra da aynı şekilde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz, Emet Belediyesi olarak önceliğimiz her zaman çalışan personelimiz ve Emet halkımızın sorunları olmuştur. Kadrolu işçilerimiz ve taşeron işçilerimiz arasındaki taban ve tavan farkının giderilmesi için gereğini yapacağız. Biz girilmedik hane bırakmadan, halkımızla iç içe çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Koca, "Bugün Emet Belediyesinde çalışan kardeşlerimiz bize güzel bir sürpriz hazırladı. Güzellik bu işte. Biz nasıl Emet halkına hizmetkar oluyorsak, onlarında bir abisi, bir kardeşi olarak burada bulunuyor ve görevimizi yapıyoruz. İnşallah böyle güzel sürprizlerle, halkımızla ve çalışanlarımızla birlikte Emet'e güzel hizmetler yapmak nasip olur diyorum. Gerek işçi kardeşlerimizin, gerek Emet halkımızın, gerekse şahsımın hakkında hayırlısı ne ise o olsun diliyorum. İnşallah güzel bir seçin dönemi geçireceğiz. Ben buradan Emet için elini taşın altına koyan diğer aday arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" diye konuştu.



Emet Belediye bünyesinde çalışan işçiler yaptıkları açıklamalarda, "Başkanımızla çalışmaktan oldukça memnunuz.. Kendisine bize her zaman verdiği destekten dolayı teşekkür ediyor başarılar diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!

AK Parti, İdam Kararı Verilen Türk Şoför İçin Harekete Geçti

Son Dakika! Trump'ın INF'den Çekilme Karına Putin'den Yanıt: Bizde Çekileceğiz