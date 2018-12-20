Son Dakika Haberleri: İşçilerden Başkan Saka'ya Teşekkür

İşçilerden Başkan Saka'ya Teşekkür

2 saat önce

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın Edremit Belediyesi'nde çalışan işçilere en düşük ücretin 1 Ocak tarihi itibariyle 2 bin 500 lira olacağını açıkladığını açıklamasından sonra personel başkana teşekkür etti.

İşçilerden Başkan Saka'ya Teşekkür, System.String[]
Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın Edremit Belediyesi'nde çalışan işçilere en düşük ücretin 1 Ocak tarihi itibariyle 2 bin 500 lira olacağını açıkladığını açıklamasından sonra personel başkana teşekkür etti.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın asgari ücretin 2 bin 500 lira olacağı ile ilgili herkesi sevindiren açıklaması üzerine işçi personel Başkan Saka'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Belediyedeki birimleri temsil eden bir grup işçi personel Başkan Kamil Saka'yı makamında ziyaret ederek maaşlarda yapılan iyileştirmeler için teşekkür etti. Ziyaretçiler "Her zaman emekçinin ve emeğin yanında olan Başkanımız Kamil Saka'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz" mesajını verdiler. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:03 Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, İşçi, Kamil Saka, Güncel
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