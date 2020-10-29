İşçilerden Cumhuriyet bayramı için zeybek ve harmandalı - Son Dakika

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde meyve kurutma işletmesinde çalışan işçiler, Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek ve harmandalı oynayarak, kutladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, beğeni topladı.

Kurtuluş Mahallesi'nde incir, erik, kayısı, şeftali, muz gibi 20 meyvenin kurutularak, yurt içi ile dışına gönderildiği işletmede, iş veren Yasemin Korkut (38) ile işçiler, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yılı kutlaması için zeybek ve harmandalı oynadı. Korkut, Türk bayrağı da açılan kutlamayı, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Yasemin Korkut, "Her gün çalışıyoruz. Bugün de bizim Cumhuriyetimizin 97'nci kuruluş yıldönümü kutlamalarını yapıyoruz. Büyük onur ve gurur yaşarken böyle bir şey yapalım istedik. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamış olduk" dedi.



