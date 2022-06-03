İşçilerden inşaat alanındaki göçüğü çeken basın mensuplarına saldırı - Son Dakika
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İşçilerden inşaat alanındaki göçüğü çeken basın mensuplarına saldırı

03.06.2022 17:26
İşçilerden inşaat alanındaki göçüğü çeken basın mensuplarına saldırı

Başakşehir Kayabaşı'nda 1 işçinin hayatını kaybettiği inşaat alanındaki göçüğü görüntülemeye çalışan basın mensupları, işçilerin saldırısına uğradı.

Başakşehir Kayabaşı'nda 1 işçinin hayatını kaybettiği inşaat alanındaki göçüğü görüntülemeye çalışan basın mensupları, işçilerin saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülen İhlas Haber Ajansı muhabiri yaralandı.

Başakşehir Kayabaşı'nda meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetmişti. Bölgeye ulaşan basın mensupları da olayı görüntülemeye başladı. Polis izniyle göçüğün meydana geldiği alanın yakınında çekim yapan basın mensupları, işçiler tarafından oradan çıkarıldı. Basın mensupları dışarıdan çekim yapmaya devam etti. Ancak bu sırada işçilerin tepkisi devam etti. Basın mensupları dışarıdan çekim yapmak istediği sırada 10 kişilik bir işçi grubu gazetecilere saldırdı ve gazetecilerin görüntü çekmek için kullandıkları cep telefonlarını almaya çalıştı. Aralarında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin de bulunduğu gazeteciler, işçiler tarafından darp edildi. Tekme tokat dövülen İHA muhabiri yere düştü. Darp edilen gazeteci hafif şekilde yaralanırken, telefonları da hasar gördü. Yoldan geçen sürücülerle akaryakıt istasyonu görevlileri olaya müdahale etti. O sırada inşaat alanına gelen, şantiye şefi olduğu iddia edilen bir kişi de saldırgan işçileri oradan uzaklaştırdı. Yaralanan 3 gazeteci, saldırgan işçilerden şikayetçi oldu.

(İHA)

İşçilerden inşaat alanındaki göçüğü çeken basın mensuplarına saldırı
İşçilerden inşaat alanındaki göçüğü çeken basın mensuplarına saldırı

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Başakşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşçilerden inşaat alanındaki göçüğü çeken basın mensuplarına saldırı - Son Dakika

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