İşçilerden paralarını alamadıkları iddiasıyla 30'uncu katta eylem - Son Dakika
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İşçilerden paralarını alamadıkları iddiasıyla 30'uncu katta eylem

7 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, taşeron firmadan alacaklarını tahsil edemediğini öne süren 5 işçi, beton döktükleri şantiyenin 30'uncu katına çıkarak, eylem yaptı.

İşçilerden paralarını alamadıkları iddiasıyla 30'uncu katta eylem, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde, taşeron firmadan alacaklarını tahsil edemediğini öne süren 5 işçi, beton döktükleri şantiyenin 30'uncu katına çıkarak, eylem yaptı. İnşaat firması yetkililerinin devreye girmesiyle işçiler, eylemini sonlandırdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Üniversite Caddesi üzerinde bulunan şantiyede meydana geldi. Şantiye alanında, iddiaya göre, 5 ay boyunca beton döken işçiler, 2 ay önce işlerini tamamladı. İşçiler, geride kalan sürede taşeron firmadan ücretlerini tahsil edemediğini öne sürdü. Beton döktükleri şantiyenin 30'uncu katına çıkan 5 işçi, eyleme başladı. Diğer işçilerin ihbarıyla şantiyeye polis, itfaiye, AKS 110 ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taşeron firmanın mağduriyetleri gidermemesi üzerine devreye giren inşaat firması yetkileri, işçileri ikna etti. Bunun üzerine işçiler, yaklaşık 3 saat süren eylemlerini sonlandırdı.


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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:52 Kaynak: DHA
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