İŞÇİLERDEN TEHLİKELİ EYLEM - Son Dakika

İŞÇİLERDEN TEHLİKELİ EYLEM

BAĞCILAR'da işçilerin eyleminde sosyal mesafesinin korunmaması dikkat çekti.

BAĞCILAR'da işçilerin eyleminde sosyal mesafesinin korunmaması dikkat çekti. Mahmutbey Mahallesi Atlas Caddesi üzerinde bulunan ayakkabı fabrikası, koronavirüs nedeniyle fabrikada çalışan işçiler fabrikanın kapalı olduğu sürede maaşlarının ödenmesi koşuluyla 2 ay önce üretimi durdurdu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte fabrika Haziran ayının başında açıldı. Fabrikaya gelen işçiler, izinli oldukları 2 ay süre zarfında paralarını alamadıklarını iddia ederek fabrika önünde eylem yaptı. Fabrika yöneticilerini protesto eden yaklaşık grubun sosyal mesafeye uymadığı, bazı çalışanlarında maske takmadığı görüldü. Fabrika çalışanı Fabrika çalışanı Mehmet Bulat , "Bize paramızı versinler hemen gidip iş başı yapacağız. Mayıs ayını yatırmadılar. Bir de bize 20 gün borçlu olduğumuzu söylediler" dedi. Kemal Dalkır ise, " 'Ayın birinde iş başı yapılacaktır' diyerek bizi buraya getirdiler. Geldik iş yerine ancak maaşlarımızı alamadık" şeklinde konuştu. Görüntü dökümü: ---------------- ---------------- -Havadan görüntüler -Havadan görüntüler -Fabrikadan görüntü -Fabrikadan görüntü -Protesto yapan işçilerden görüntü -Protesto yapan işçilerden görüntü -Sosyal mesafeye uymayan işçilerden görüntü -Sosyal mesafeye uymayan işçilerden görüntü -Genel ve detaylar -Genel ve detaylar

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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