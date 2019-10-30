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Son Dakika 3. Sayfa İşçilerden vinç tepesinde maaş eylemi

İşçilerden vinç tepesinde maaş eylemi

3 dakika önce

İşçilerden vinç tepesinde maaş eylemi Maaşlarını alamadıklarını iddia eden işçiler vince çıktıİZMİR - İzmir Konak'ta bir şantiyede maaşlarını 5 aydır alamadıklarını iddia eden 8 işçi, vincin üzerine çıkarak duruma tepki gösterdi.

İşçilerden vinç tepesinde maaş eylemi

Maaşlarını alamadıklarını iddia eden işçiler vince çıktı

İZMİR - İzmir Konak'ta bir şantiyede maaşlarını 5 aydır alamadıklarını iddia eden 8 işçi, vincin üzerine çıkarak duruma tepki gösterdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesine bağlı Halkapınar semtindeki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre maaşlarını 5 aydır alamayan 8 işçi, önce sorunlarını ustabaşına iletti ancak olumlu bir cevap alamadı. İşçiler bunun üzerine yaklaşık 30 metre yükseklikteki iki ayrı vincin tepesine çıktı. Olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra 110 AKS ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçileri ikna çabası sürüyor.

İşçilerden vinç tepesinde maaş eylemi

Konak, İzmir, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
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