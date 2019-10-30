Son Dakika Haberleri: İşçilerden vinç tepesinde maaş eylemi
Son Dakika Güncel İşçilerden vinç tepesinde maaş eylemi

İşçilerden vinç tepesinde maaş eylemi

1 saat önce

İzmir Konak'ta bir şantiyede maaşlarını 5 aydır alamadıklarını iddia eden 8 işçi, vincin üzerine çıkarak duruma tepki gösterdi.

İzmir Konak'ta bir şantiyede maaşlarını 5 aydır alamadıklarını iddia eden 8 işçi, vincin üzerine çıkarak duruma tepki gösterdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesine bağlı Halkapınar semtindeki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre maaşlarını 5 aydır alamayan 8 işçi, önce sorunlarını ustabaşına iletti ancak olumlu bir cevap alamadı. İşçiler bunun üzerine yaklaşık 30 metre yükseklikteki iki ayrı vincin tepesine çıktı. Olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra 110 AKS ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçileri ikna çabası sürüyor.

(İHA)

İşçilerden vinç tepesinde maaş eylemi

Halkapınar, Konak, İzmir, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
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