İşçilerden Yemen'e Yardım

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2. Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya firması çalışanları, aralarında topladıkları paraları Yemen halkına göndermek üzere İHH yönetimine teslim etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2. Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya firması çalışanları, aralarında topladıkları paraları Yemen halkına göndermek üzere İHH yönetimine teslim etti.



2. OSB'de çalışan 55 işçi, kendi aralarında topladıkları 5 bin lirayı Yemen'e göndermek üzere İHH yetkililerine teslim etti. Fabrika önünde düzenlenen programda konuşan firma sahibi Adnan Dursun, "Arkadaşlarla Yemen'deki kardeşlerimize yardım topladık. 5 bin TL gibi bir yardım topladık. İnşallah İHH vasıtasıyla yardımlarımızı oradaki kardeşlerimize ulaştıracağız. Ben çalışan kardeşlerimizi kutluyorum. Hakikaten çok mutlu olduk" dedi.



İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhan Tatlı ise ; "Mesele rakamın büyüklüğü ya da küçüklüğü değil. Yemen'de gerçekten çok büyük sıkıntı var. Bir insanlık orada yok oluyor. Büyük bir dram var. İnsanlar açlıktan ağaç yapraklarını pişirerek yiyorlar. Yemen'deki bu sıkıntı aslında 7 seneden beri devam ediyor. Fakat daha yeni yeni gündemimize girmeye başladı. Bizler İHH olarak 1.5 ay önce kampanya başlatmıştık. Kampanyamıza destek veren İnegöl halkının yardımları yerine ulaştı. İnegöl halkına çok teşekkür ediyoruz. Bu fabrikada çalışan işçi kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Rakamlarının hiç önemi yok. Böyle bir hassasiyet gösterdiler. Kendi maaşlarından bir miktar keserek, oradaki insanlara ulaştırılmak üzere bizlere paraları teslim ettiler" diye konuştu. - BURSA

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