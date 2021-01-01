İşçilere çay-simit ikramı - Son Dakika

İşçilere çay-simit ikramı
01.01.2021 14:44
Kütahya'nın Emet ilçesinde, soğuk havada yol ve kavşak yapım çalışmalarına hız kesmeden devam eden işçilere, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri tarafından çay ve simit ikram etti.
Kütahya'nın Emet ilçesinde, soğuk havada yol ve kavşak yapım çalışmalarına hız kesmeden devam eden işçilere, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri tarafından çay ve simit ikram etti.
Emet AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Şahan, yaptığı açıklamada, "Bugün gençlik kolları yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte soğuk havada yol çalışmalarını sürdüren işçi kardeşlerimize sıcak çay ve simit ikramında bulunduk. Onlar farklı illerden gelip ilçemizde çalışan kardeşlerimiz. Kavşak ve yol çalışmalarımızı 10 gün içerisinde bitirecekleri müjdesini verdiler. İlçemiz için son derece önemli olan bu çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Yol yapımında çalışan işçiler, "AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve yönetimine bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz" dediler. - KÜTAHYA
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