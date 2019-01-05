Son Dakika Haberleri: İşçilere Destek İçin Ucuza Şeker Satıp, Odun Dağıttılar

İşçilere Destek İçin Ucuza Şeker Satıp, Odun Dağıttılar

1 saat önce

DÜZCE İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, fabrikalarda çalışan işçilere piyasa değeri 40 TL'yi bulan 10 kilogramlık şekeri, 15 TL'den sattı.

İşçilere Destek İçin Ucuza Şeker Satıp, Odun Dağıttılar, System.String[]
DÜZCE İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, fabrikalarda çalışan işçilere piyasa değeri 40 TL'yi bulan 10 kilogramlık şekeri, 15 TL'den sattı. Zor durumda olan bazı işçilere de ücretsiz odun yardımı yaptı.

Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yardımcı olmak amacıyla işçilere, 6 ton şekeri, 10 kilogramı 15 TL'den sattı. İş insanlarından destek alan dernek, 25 ton odunu da belirledikleri işçi ailelerine ücretsiz dağıttı. Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sedat Mıhçı, "Altı  ton şekeri personellere, 10 kilosunu 15 lira olmak üzere dağıtıyoruz. Piyasada 10 kilogram şekerin fiyatı 30 ila 40 lira arasında değişiyor. Düzce'de işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hep beraber mutluyuz" dedi.

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:59 Kaynak: DHA

İşçi, Düzce, Güncel
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