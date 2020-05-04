İşçilere korona virüs taraması yapılıyor - Son Dakika
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İşçilere korona virüs taraması yapılıyor

6 saat önce

Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı Kocaeli bölgesindeki fabrikalarda korona virüs hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla işçilere tarama yapılıyor.

İşçilere korona virüs taraması yapılıyor, System.String[]

Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı Kocaeli bölgesindeki fabrikalarda korona virüs hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla işçilere tarama yapılıyor. İşçilere yönelik şu ana kadar yapılan 10 bin testte pozitif vak'a sayısı ise yüzde 1'in altında.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, normalleşmeye geçiş sürecinde alınacak önlemlerden biri olarak açıklanan, pandemi süresince çalışmaya devam eden sektörlerdeki işçilerin korona virüs taraması Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürdürülüyor. Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı Kocaeli'nin Gebze İlçesinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi'nde, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği içerisinde kurulan Covid-19 Tarama Merkezi'ne sahadan numune çalışmaları getiriliyor. Gebze'de faaliyet gösteren bir İş Güvenliği ve Sağlığı Merkezi'ne bağlı ekipler 24 saat esasına göre çalışarak fabrikalarda çalışan işçilerin taramasını gerçekleştiriyor. Belirti gösterip göstermediğine bakılmaksızın işçilerden alınan numuneler Gebze Teknik Üniversitesi'ne gönderilerek burada taraması gerçekleştiriliyor.

"BÜTÜN EKİBİMİZ SAHADA 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ"

Fabrikalardan numunelerin toplanmasında sorumlu olan Aker Ortak Sağlık Güvenlik Birimi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Işık, "Sağlık Bakanlığımızın, TUSEB'in ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı'nın öncülüğünde yapılan pilot bir uygulama. Bu uygulamanın tam içerisindeyiz. Bütün ekibimiz sahada 24 saat çalışıyoruz. Covid-19 salgınının önüne geçebilmek için bütün ekibimiz sürekli 14 kuralınıda uygulayarak sanayinin içerisinde bizlere başvurmuş olan bütün firmaların beyaz yaka ve mavi yakalıların tamamının Covid-19 taramalarını gerçekleştiriyoruz. Aldığımız numunelerin hepsini Gebze Yüksek Teknoloji'de bulunan yine Sağlık Bakanlığımızın TUSEB ortaklığı ile kurduğu PCR laboratuvarında tahliller yapılıyor, maksimum 36 saat içerisinde de sonuçlarımız firma yetkililerine bildiriliyor. Ekiplerimiz dönüşümlü olarak 24 saat çalışıyor. Çünkü fabrikalarımız genelde üç vardiya olarak çalışıyorlar. Biz fabrikalarımızın üretimleri müsait olduğu sürece, gördüğünüz gibi buradaki fabrikamızda aynı şekilde, üretimleri müsait olduğu sürece bizim için saat sorunu yok. Ekiplerimiz çok kalabalık. Yeter ki talep olsun, biz bunu defalarca söyledik. Yine söylüyoruz, talep olduğu sürece ekiplerimizden yana hiç bir problem yok. Şu anda da yetiyoruz. Şu an ki talebe göre yetiyoruz. Planlarımızda 150 bin kişiyi taramak var. Şu anda 10 binlere yaklaştık. Tabi bununla alakalı sadece bizim istememizle olmuyor firmalarında buna müsaade etmesi gerekiyor. Program doğrultusunda devam ediyoruz"

"POZİTİF VAKA ORANI YÜZDE 1'İN ALTINDA"

Şuana kadar yapılan yaklaşık 10 bin taramadan pozitif vak'a oranının yüzde 1'in altında olduğunu söyleyen Işık, "Sonuçlar yine Sağlık Bakanlığı'nın izniyle yazılmış bir yazılım programımız var. Bu programa yükleniyor. Bu programda yetkili kişilerin ekranları açık. Yetkili kişiler yine firmaların yetkili kişilerine durumu izah edip ne yapması gerektiğini anlatıyorlar. Pozitif çıkan personellerini hemen sahadan almaları ve tedavi altına alınmaları gerektiğini bildiriyorlar. Şu anda şükürler mevcut için konuşursak yüzde 1'in altındayız. Ama tabi ki biz bunu sıfırına indirmenin telaşı içerisindeyiz. İnşallah 14 kuralını bütün vatandaşımız uygulayarak bu salgının önüne geçeceğiz"

"DUYAR DUYMAZ TALEP ETTİK"

Tarama yapılan firmanın operasyon direktörü Ömer Ciçin, "Geçtiğimiz dönem içerisinde yaşanan bu Covid sıkıntısından dolayı ve ağırlıklı olarak İstanbul ve Kocaeli bölgesinde yaşanması sebebiyle Sağlık Bakanlığı'nın aldığı böyle bir karar. Zaten bunu duyar duymaz ilk kaydolanlardan ve bunu talep edenlerden bir tanesi de bizdik. Bunun da devamının geleceğini, bir an önce de bu sıkıntılı sürecin de daha aşağıya ineceğini tahmin ediyoruz. Bu haberler çıktıktan sonra bilhassa ülkemizde duyulmaya başlandıktan sonra hem işçiler hem biz hem yöneticilerimiz bir tedirginliğimiz oldu. Bununla ilgili de baya bir araştırma yaptık. Gerekiyorsa uzmanlardan da destek alarak, şirket doktorumuzun da desteği ile beraber ne yapılması gerektiğini adım adım öğrendik. Bütün firmamızda bütün önlemleri en başından beri alıyoruz. Gerek yemekhanelerde olsun, gerek toplu bulunulan alanlarda olsun bunların hepsinin önlemleri, bütün mesafelerin ayarlanması, bunun yayılmasını engelleyecek ne varsa en başından beri yapıldı" ifadelerini kullandı.

(Samet Kahraman - Hakan Öztürk/İHA)

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 01:10 Kaynak: İHA


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