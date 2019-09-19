Son Dakika Haberleri: İşçilere Mevsimlik İş Kıyafetleri Dağıtıldı
Son Dakika Güncel Haber

İşçilere Mevsimlik İş Kıyafetleri Dağıtıldı

2 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan işçilere mevsimlik iş kıyafeti dağıtımı yaptıklarını ifade etti.

İşçilere Mevsimlik İş Kıyafetleri Dağıtıldı, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan işçilere mevsimlik iş kıyafeti dağıtımı yaptıklarını ifade etti.


Başkan Dr. Palancıoğlu, işçilerin göstermiş oldukları titizlik ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda mesai arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum. Sahada çalışan personele her yıl iş elbisesi, kaban, mont, ayakkabı, şapka, pantolon, eldiven, ağız maskesi, baret gibi malzemeler alıyoruz. Çalışkan personelimiz sayesinde ilçemiz doğu ve batı olmak üzere iki bölgede düzenli olarak temizleniyor. İlçemizin tertemiz pırıl pırıl olmasını sağlayan fedakar çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Onlar ilçemiz için çalışırken bizlerde onların mevsime uygun kıyafetlerle daha sağlıklı şekilde çalışması için iş kıyafetlerini alıyoruz. 400 işçimize mevsim şartlarına uygun iş pantolonu, ceket, tişört, şapka, eldiven ve iş yeleği dağıttık." dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB, İSPARK'la ilgili skandal haberleri yalanladı: 1,5 yıl öncesine ait
Son Dakika: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı Ali Babacan'ın kuracağı partiye en çok İYİ Partililerden ilgi var Okulda panik anları! Kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:15:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşçilere Mevsimlik İş Kıyafetleri Dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]