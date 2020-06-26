İşçilere saldıran teröristler etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İşçilere saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca ilçesinde içme suyu çalışması yapan işçilere saldıran bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca ilçesinde içme suyu çalışması yapan işçilere saldıran bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Korona hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti


Önceki gün Çukurca ilçesindeki Harkabirim Üs Bölgesi yolunda içme suyu çalışması yapan işçilere teröristlerin saldırması sonucu 2 işçi yaralanmıştı. Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı işçilerden biri taburcu edilirken, diğer işçinin tedavisi ise sürüyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile yaralı işçiyi hastanede ziyaret etti. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, yaralı işçiye 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunarak, güvenlik güçlerinin gereğini yaptığını söyledi.


İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ve hastane başhekiminden yaralının sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Vali Akbıyık, Çukurca bölgesinde içme suyu tesisatı çeken özel sektör çalışanlarına karşı bölücü terör örgütünün silahlı saldırı yaptığını söyledi. Vali Akbıyık, "Harkabirim Üs Bölgesi yolunda su hattı inşaatında çalışma yapan sivil firma personeline, bölücü terör örgütü mensuplarınca 25 Haziran 2020 günü roketatar ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, içme suyu hattını çeken özel sektör çalışanı 2 sivil şahıs yaralanmıştı. İcra edilen havadan keşif faaliyeti esnasında sınır bölgesinde (kara askeri yasak bölgede), 3 bölücü terör örgütü mensubu arazide tespit edilerek etkisiz hale getirildi" dedi. - HAKKARİ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşçilere saldıran teröristler etkisiz hale getirildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Korona hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti 19:18 Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
19:18
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Korona hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti
19:17
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
18:57
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
18:46
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
18:41
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
18:08
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
18:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 19:59:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İşçilere saldıran teröristler etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]