Servis otobüsü alevlere teslim oldu - Son Dakika

Servis otobüsü alevlere teslim oldu

20.01.2021 10:18

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki servis aracı alevlere teslim oldu. Araçta işçilerin olmaması facianın önüne geçti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüste ise maddi hasar meydana geldi.

Olay Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir fabrikaya işçi taşıyan servis aracı işçileri almak için yola çıktı. Bu sırada servis otobüsünün motor kısmından önce dumanlar ardından alevler yükselmeye başladı. Sürücü hemen otobüsü kenara çekerek kendisini aşağı attı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler alev topuna dönen otobüsteki yangına müdahale ederek söndürdü.

OLAYIN YAŞANDIĞI ANDA İŞÇİLER SERVİSTE DEĞİLMİŞ

Otobüsteki yangın ve sürücünün kendisini dışarıya atma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yangın sırasında otobüste işçilerin olmaması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Yangın sonucu servis aracında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Servis otobüsü alevlere teslim oldu
Servis otobüsü alevlere teslim oldu
Servis otobüsü alevlere teslim oldu
Servis otobüsü alevlere teslim oldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İnegöl, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Servis otobüsü alevlere teslim oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bostancı'da Rus kadın doğuştan engelli köpeği 3 yerinden bıçakladı Alibaba'nın kurucusu Jack Ma 2 ay sonra ortaya çıktı: Salgın bittiğinde yeniden görüşeceğiz Çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğe ait cansız beden bulundu Güne düşüşle başlayan dolar 7,43'ten işlem görüyor Kırmızı gelinliğini giyip Taksim'e çıkan Rus modeli görenler şaşkınlığını gizleyemedi Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu
Bankalar Birliği anlaşmasıyla Galatasaray'ın kasasına 250 milyon TL girdi Bankalar Birliği anlaşmasıyla Galatasaray'ın kasasına 250 milyon TL girdi         
10:37
Bölgede dengeleri değiştirecek iddia: Esad, İsrail ile anlaşma masasına oturdu Bölgede dengeleri değiştirecek iddia: Esad, İsrail ile anlaşma masasına oturdu         
10:24
"Mesut marka değerini artırır" diyen Nihat Özdemir'den harcama limiti sözleri: Hiçbir kulüp aşamaz         
10:12
Gasbedildiğini öne sürdüğü 500 bin liralık içkileri sattığı ortaya çıktı Gasbedildiğini öne sürdüğü 500 bin liralık içkileri sattığı ortaya çıktı         
09:56
Donald Trump'tan görevi bırakmasına saatler kala 143 kişi için af ve ceza indirimi kararı Donald Trump'tan görevi bırakmasına saatler kala 143 kişi için af ve ceza indirimi kararı         
09:35
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var         
09:18
Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı         
09:09
Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır         
08:07
Survivor 2021'in iddialı yarışmacısı adaya veda etti Survivor 2021'in iddialı yarışmacısı adaya veda etti         
07:26
Meksika'da infaz edilmiş 12 cansız beden bulundu Meksika'da infaz edilmiş 12 cansız beden bulundu         
06:59
Beyaz Saray'a veda edecek olan Trump Beyaz Saray'a veda edecek olan Trump "Vatansever Parti" adında yeni bir parti kuruyor         
06:09
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Ümitcan Uygun'un ağabeyi, Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti Ümitcan Uygun'un ağabeyi, Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti         
23:02
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
21:05
Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi         
16:21
12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 10:56:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Servis otobüsü alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei