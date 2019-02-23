İşçileri Fabrikaya Bıraktı, Başka Servise Giderken Midibüs Devrildi
1 saat önce
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, işçileri fabrikaya bırakarak başka bir servise yetişmeye çalışan sürücünün kullandığı midibüs devrildi.
KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde, işçileri fabrikaya bırakarak başka bir servise yetişmeye çalışan sürücünün kullandığı midibüs devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, sabah saatlerinde, Gölcük İskele Işıklar mevkiinde meydana geldi. Bir fabrikaya işçileri bırakarak başka bir servise yetişmek için yola çıkan Hakan T., 41 P 4729 plakalı midibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Midibüs refüje çarpıp, devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.
- Kkocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:56 Kaynak: DHA
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