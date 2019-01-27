İşçileri Kamyonet Kasasında Taşıyıp, Kırmızı Işıkta Geçti
1 saat önce
DİYARBAKIR'da bir kamyonet sürücüsü, aralarında kadınların da olduğu işçileri aracın kasasında taşıdı, kırmızı ışıkta geçti.
DİYARBAKIR'da bir kamyonet sürücüsü, aralarında kadınların da olduğu işçileri aracın kasasında taşıdı, kırmızı ışıkta geçti. Bu anları ise diğer sürücüler görüntüledi. Bağlar
ilçesi Bayındırlık
Caddesi üzerinde 5'i kadın 7 işçinin kamyonet kasasında taşındığı görüldü. İşçilerin ayakta yolculuk ettiği aracın sürücüsü bir süre sonra kırmızı ışıkta geçti. Bu anlar ise diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
- Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:24 Kaynak: DHA
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