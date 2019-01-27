Son Dakika Haberleri: İşçileri Kamyonet Kasasında Taşıyıp, Kırmızı Işıkta Geçti

İşçileri Kamyonet Kasasında Taşıyıp, Kırmızı Işıkta Geçti

1 saat önce

DİYARBAKIR'da bir kamyonet sürücüsü, aralarında kadınların da olduğu işçileri aracın kasasında taşıdı, kırmızı ışıkta geçti.

İşçileri Kamyonet Kasasında Taşıyıp, Kırmızı Işıkta Geçti, System.String[]
DİYARBAKIR'da bir kamyonet sürücüsü, aralarında kadınların da olduğu işçileri aracın kasasında taşıdı, kırmızı ışıkta geçti. Bu anları ise diğer sürücüler görüntüledi.

Bağlar ilçesi Bayındırlık Caddesi üzerinde 5'i kadın 7 işçinin kamyonet kasasında taşındığı görüldü. İşçilerin ayakta yolculuk ettiği aracın sürücüsü bir süre sonra kırmızı ışıkta geçti. Bu anlar ise diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:24 Kaynak: DHA

Diyarbakır, İşçi, Güncel
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