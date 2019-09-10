Son Dakika Haberleri: İşçileri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

İşçileri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden Nazilli'nin Bağcıllı Mahallesi'ne incir toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan araç Aşağı Bağcıllı mevkiinde sürücüsü Özkan Ş.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay esnasında araçta bulunan tarım işçilerinden 6 kişi yaralandı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi ile Kuyucak İlçe Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Özkan Ş. (30), Gözde Ç. (23), Firdevs E. (55), Işılay Ç. (17), Günnur Ç.(48) yaralanırken, Aynur Üstün (47) ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 5 yaralı
Kübra öğretmeni öldüren eski eşi: Onu hala çok seviyorum Doğan Holding: Yatırım bankacılığı baktığımız sektörlerden biri ancak kesinleşmiş kararımız yok Cübbeli Ahmet: Kadınlar çalıştığı için maaşlar az, ekonomi bozuk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 16:12:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşçileri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]