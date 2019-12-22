İşçileri taşıyan kamyonet takla attı: 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşçileri taşıyan kamyonet takla attı: 10 yaralı - Son Dakika

İşçileri taşıyan kamyonet takla attı: 10 yaralı

6 saat önce

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, doğal gaz firmasında çalışan işçileri taşıyan kamyonetin takla atması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, doğal gaz firmasında çalışan işçileri taşıyan kamyonetin takla atması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alpaslan Kürklü (39) yönetimindeki 50 FH 887 plakalı, özel bir doğal gaz firmasında çalışan işçileri taşıdığı öğrenilen kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi Evliyalar Yolu'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 9 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İşçileri taşıyan kamyonet takla attı: 10 yaralı

Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:59 Kaynak: AA
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