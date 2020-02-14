İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı - Son Dakika

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı

7 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Kenan Taşdemir (40) yönetimindeki 52 AAP 388 servis midibüsü, Yunus Emre Mahallesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile araçtaki Seyhan Soydemir, Cihan Ladikli, Fatih Zor, Olgun Aynacı, Fatma Erken, Fatma Öztürk, Elif Türk, Elanur Okumuş, Elif Aksu, Adem Aksu ve Cevat Okuyan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Midibüsün, Fatsa ilçesinde faaliyet yürüten bir tekstil fabrikasının işçilerini taşıdığı belirtildi.

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı

Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:14 Kaynak: AA
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