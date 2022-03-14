İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 15 YARALI - Son Dakika
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İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 15 YARALI

14.03.2022 09:41

ŞANLIURFA'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan İzzet Kılıç'ın kullandığı 63 S 0483 plakalı midibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazaya görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 işçi, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 15 YARALI
İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 15 YARALI
İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 15 YARALI

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Şanlıurfa, Midibüs, Fabrika, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 15 YARALI - Son Dakika
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